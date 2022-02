Ucraina: "I russi hanno distrutto il 'Mriya' Antonov AN-225", l'aereo più grande del mondo (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’aereo più grande del mondo, l'Antonov AN-225 , è stato distrutto durante l’invasione russa dell’Ucraina, secondo le autorità ucraine - scrive la Cnn - generando allarme e tristezza nel mondo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’piùdel, l'AN-225 , è statodurante l’invasione russa dell’, secondo le autorità ucraine - scrive la Cnn - generando allarme e tristezza nel...

