Ucraina, i profughi della guerra in Toscana: ecco il piano di accoglienza sul tavolo della Regione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giani: «Aiuteremo il maggior numero possibile di persone». Il prefetto di Firenze, Valerio Valenti, ha convocato un vertice con Comune, Curia, Asl e Console ucraino per prepararsi a ricevere chi fugge dalle bombe Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 28 febbraio 2022) Giani: «Aiuteremo il maggior numero possibile di persone». Il prefetto di Firenze, Valerio Valenti, ha convocato un vertice con Comune, Curia, Asl e Console ucraino per prepararsi a ricevere chi fugge dalle bombe

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, La Rappresentante Di Lista lancia un appello: “Un concertone per raccogliere fondi per i pro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La fuga dall'orrore della guerra. I primi profughi in Italia. A Trieste giunto un bus con a bordo donne e… - vaticannews_it : #27febbraio In Romania, chiese, hotel, ristoranti, teatri e università offrono cibo e aiuti a chi fugge. Molti reli… - qn_lanazione : Ucraina, in #Toscana ex hotel sanitari per i profughi. Solidarietà, tir di aiuti verso Kiev - Cordeli11870198 : RT @ErmannoKilgore: #Putin #Russian #Ucraina Caro @GiuseppeConteIT non far votare la mozione in Consiglio dei Ministri per fornire armament… -