Ucraina, i media: «Bielorussia pronta a scendere in campo con la Russia». Zelensky: «Giorno decisivo» (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo un colloquio con Boris Johnson. Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E i media scrivono che la BieloRussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella notte altre esplosioni si sono udite nella Capitale. Il Canada annuncia che fornirà altre armi a Kiev. 4,00 – L’Ambasciata Usa: lasciate il paese L’ambasciata degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso sul suo ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’»: lo ha detto il presidente Volodymyrstanotte dopo un colloquio con Boris Johnson. Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E iscrivono che laincon la. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se ladovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella notte altre esplosioni si sono udite nella Capitale. Il Canada annuncia che fornirà altre armi a Kiev. 4,00 – L’Ambasciata Usa: lasciate il paese L’ambasciata degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso sul suo ...

Advertising

riotta : L'invasione #Ucraina da parte di #Putin e le sue minacce di guerra atomica hanno mutato il mondo. Ha fatto paura. E… - MediasetTgcom24 : Media: colpito ospedale oncologico per bambini a Kiev, un morto #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin… - pietroraffa : Ai media russi è proibito usare la parola 'guerra' quando si riferiscono all'invasione in #Ucraina, ma devono defin… - MuredduGiovanni : RT @fratotolo2: L'Unione Europea chiude lo spazio aereo alla #Russia. Banditi i media #Rt e #Sputnik. #UrsulavonderLeyen: 'Per la prima vol… - Carl6y6 : RT @Lantidiplomatic: ?????????L'Ungheria non invierà armi all'Ucraina - il Primo Ministro Orban ?? Spegnete i fake media. Passate a L'AntiDipl… -