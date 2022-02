Ucraina | Guerini “Dall' Ue rapida e concreta solidarietà”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini all'e al suo popolo. Condanniamo con fermezza, ancora una volta, l'ingiustificata aggressione russa alla sovranità, che è anche una grave minaccia alla sicurezza internazionale. L'Europa sta dimostrandomente questa vicinanza”. Così il ministro della Difesa Lorenzo, oggi collegato in videoconferenza con i ministri della Difesa dell'Unione Europea per il Consiglio affari esteri in formato difesa.ha, inoltre, espresso apprezzamento per la decisione dell'Unione Europea di supportare la resilienza e la difesa ucraine attraverso lo European Peace Facility e ha concordato anche sull'opportunità di coordinare tutte le attività di sostegno alle Forze Armate ucraine e l'invio di materiale e equipaggiamento militare, in collaborazione con ...