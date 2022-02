Ucraina: Granato (Pap), 'Ue blocca africani al confine polacco, passano prima i bianchi' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Le persone che si trovano attualmente al confine tra Ucraina e Polonia probabilmente non vengono trattate tutte allo stesso modo: "devono passare prima i bianchi, prima gli ucraini". A denunciarlo sui social è Giuliano Granato, il portavoce nazionale di Potere al Popolo che condivide sulla sua pagina Instagram un video che mostrerebbe il fermo, al confine, di alcuni migranti africani. Al video Granato allega una didascalia "La Ue sta bloccando profughi africani che vogliono varcare il confine tra Ucraina e Polonia. Gridano 'siamo studenti, ma niente. Soldati puntano addirittura i fucili. Buongiorno dalla 'civiltà''. Sotto il post decine di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Le persone che si trovano attualmente altrae Polonia probabilmente non vengono trattate tutte allo stesso modo: "devono passaregli ucraini". A denunciarlo sui social è Giuliano, il portavoce nazionale di Potere al Popolo che condivide sulla sua pagina Instagram un video che mostrerebbe il fermo, al, di alcuni migranti. Al videoallega una didascalia "La Ue stando profughiche vogliono varcare iltrae Polonia. Gridano 'siamo studenti, ma niente. Soldati puntano addirittura i fucili. Buongiorno dalla 'civiltà''. Sotto il post decine di ...

