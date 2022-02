Ucraina | giornalista di Kiev | “Molti amici star tv hanno imbracciato le armi e sono al fronte”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Un a ttacco così aggressivo era inaspettato e ha sorpreso e scioccato tutti, compresi noi giornalisti che non ce lo aspettavamo, non in questi termini. Hodella tv, attori, artisti che oraleala combattere”. Lo rivela all’Adnkronos laSolomiya Vitvitska,tv del canale Tch 1+1 che, in collegamento dal proprio appartamento di, fa un racconto impressionante della situazione della città e dei giovani corsi a combattere “senza pensarci due volte”. “In questo momento -spiega la cronista- siamo davvero molto orgogliosi dei nostri ragazzi, che anche senza preparazione si armano e vanno a ...

... ad esempio oggi dall', sono dei video che sono notizia a tutti gli effetti. Naturalmente è un problema in più per noi perché dobbiamo verificare più cose', ha concluso ile ...In una foto postata su Twitter dallaitaliana inviata in, Francesca Mannocchi, si vede un cartello stradale con i nomi dei luoghi cancellati in nero. Nei giorni scorsi è diventata ...Roma, 28 feb. (askanews) - La vita del giornalista tv raccontata da un professionista tra scoop, buchi e (cattive) abitudini di un mondo ...Sul sito dell'agenzia di stampa russa è comparso un messaggio firmato da alcuni giornalisti e dal gruppo Anoymous, che chiedono di fermare la guerra.