Ucraina, giornalista di Kiev: “Molti amici star tv hanno imbracciato le armi e sono al fronte” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Un a ttacco così aggressivo era inaspettato e ha sorpreso e scioccato tutti, compresi noi giornalisti che non ce lo aspettavamo, non in questi termini. Ho Molti amici, star della tv, attori, artisti che ora hanno imbracciato le armi e sono al fronte a combattere”. Lo rivela all’Adnkronos la giornalista Ucraina Solomiya Vitvitska, star tv del canale Tch 1+1 che, in collegamento dal proprio appartamento di Kiev, fa un racconto impressionante della situazione della città e dei giovani corsi a combattere “senza pensarci due volte”. “In questo momento -spiega la cronista- siamo davvero molto orgogliosi dei nostri ragazzi, che anche senza preparazione si armano e vanno a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Un a ttacco così aggressivo era inaspettato e ha sorpreso e scioccato tutti, compresi noi giornalisti che non ce lo aspettavamo, non in questi termini. Hodella tv, attori, artisti che oraleala combattere”. Lo rivela all’Adnkronos laSolomiya Vitvitska,tv del canale Tch 1+1 che, in collegamento dal proprio appartamento di, fa un racconto impressionante della situazione della città e dei giovani corsi a combattere “senza pensarci due volte”. “In questo momento -spiega la cronista- siamo davvero molto orgogliosi dei nostri ragazzi, che anche senza preparazione si armano e vanno a ...

