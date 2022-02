Ucraina: Emiliano, seguiamo situazione pugliesi bloccati (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Regione Puglia sta seguendo "tutte le situazioni" relative ai pugliesi bloccati in Ucraina: "ieri - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - ho parlato con il papà di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Regione Puglia sta seguendo "tutte le situazioni" relative aiin: "ieri - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele- ho parlato con il papà di un ...

Ucraina: Emiliano, seguiamo situazione pugliesi bloccati - Cronaca ANSA Nuova Europa Conflitto in Ucraina, Emiliano: “Seguiamo situazione dei pugliesi bloccati. Guerra molto peggio del lockdown” "Ho parlato con il papà di un giovane ballerino di Capurso e gli ho spiegato che in questo momento non arriva e non parte nulla da Kiev" ...

