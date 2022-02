?Ucraina e Russia, delegazioni in patria per consultazioni, ma a Kiev cadono ancora bombe. Mosca: l'Ue è responsabile dell'uso delle armi consegnate all'Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono durati quasi sei ore, in una località segreta al confine tra Ucraina e BieloRussia, i primi colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev sulla guerra dichiarata dal Cremlino e si sono... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono durati quasi sei ore, in una località segreta al confine trae Bielo, i primi colloqui tra ledisulla guerra dichiarata dal Cremlino e si sono...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina - L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - borghi_claudio : Ricordo che dopo questa crisi ci saranno ancora sia la Russia che l'Ucraina. Il mondo non è un videogioco e la pace… - PuoiFidarti : Per molta gente il pacifismo consiste nell'attendere che l'assassino finisca di uccidere le sue vittime indisturbat… - grazia_bxl : RT @AntonioCivile: Tutti i dettagli qui: -