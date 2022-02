Ucraina, Di Maio ad Algeri con Descalzi (Eni). 'Rafforzare cooperazione energetica' (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ad Toufik Hakk ha detto al quotidiano Libertè che il gruppo è "un fornitore affidabile di gas per il mercato europeo ed è pronto a supportare i suoi partner a lungo termine in caso di situazioni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'ad Toufik Hakk ha detto al quotidiano Libertè che il gruppo è "un fornitore affidabile di gas per il mercato europeo ed è pronto a supportare i suoi partner a lungo termine in caso di situazioni ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Sulle sanzioni a Mosca l'Italia è per la linea dura' #ucraina #russia - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Di Maio: 'Dall'Italia 110 milioni di euro al governo di Kiev'. Firmata la delibera che dispone l'erogazio… - rtl1025 : ??'La situazione in #Ucraina è drammatica, stanno #bombardando anche gli edifici residenziali. Tra le vittime di qu… - Gianna47428351 : RT @AnnaLeonardi1: Il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, non voterà 'il provvedimento del cdm per l'invio di… - ilgattoromy1 : RT @buonweekend: Sono profondamente contrario alla decisione dell' Europa a fornire armi all Ucraina e Ancor di più alla volontà del nostro… -