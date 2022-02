Ucraina | decine di civili a piedi bloccano un carro armato russo Video

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Cresce il numero di casi in cui gruppi diucraini contrastano l’avanzata dei mezzi militari russi con la resistenza passiva: in uno degli ultimi episodi, documentato in undiffuso sui social e rilanciato dalla Bbc,di di uomini — di cui molti anziani — impediscono il passaggio di uncamminandogli tranquillamente incontro. Il conducente del mezzo non può fare altro che rimanere fermo. Le immagini arrivano da Koryukivka, nel nord dell’. A #Chernihiv la popolazione sta letteralmente spingendo i carri armati fuori dalla città. Così, a. #pic.twitter.com/QRlp5KDNjE— Pier (@joecool 16) February 27, 2022 Un cittadino blocca unSempre dalla stessa ...

Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, c… - FrancGentilini : RT @maurovanetti: Sono morte alcune decine di civili nell'orrenda invasione russa dell'Ucraina. Ne moriranno molti altri e questo fa schifo…

Il flusso verso l'Italia, dove peraltro già risiede la più grossa comunità in Europa, si ... sono ininterrotte le code di migliaia di donne, bambini e anziani ucraini in fuga dal paese. Ore 7 Le trattative 'In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia -. In ... Ognuno di noi può fare qualcosa per aiutarli o rendersi disponibile per ospitarli in casa Dall'Ucraina, martoriata dalla guerra, ci sono decine di migliaia in fuga, tra cui tantissimi bambini, ... Il collettivo Anonymous ha rivendicato alcuni attacchi DDoS (incluso quello al sito del Cremlino) e ha dichiarato guerra cibernetica a Putin.