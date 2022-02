**Ucraina: De Zerbi e il suo staff in Italia, Gravina 'notizia che ci riempie di gioia'** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Dopo un lungo viaggio in condizioni molto difficili, Roberto De Zerbi e il suo staff hanno finalmente raggiunto l'Italia con un volo dall'Ungheria. “È la notizia che tutti aspettavamo e che ci riempie di gioia -dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina- dallo scoppio della guerra in Ucraina sono stato in costante contatto con mister De Zerbi e gli altri Italiani dello Shakhtar Donetsk per rassicurarli e coordinare la loro evacuazione. Un'operazione complessa che non si sarebbe potuta realizzare senza il supporto fondamentale della Uefa, nella persona del suo presidente Alexander Ceferin, che in queste ore si è speso incondizionatamente per garantire sicurezza ai componenti della famiglia calcistica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Dopo un lungo viaggio in condizioni molto difficili, Roberto Dee il suohanno finalmente raggiunto l'con un volo dall'Ungheria. “È lache tutti aspettavamo e che cidi-dichiara il presidente della Figc Gabriele- dallo scoppio della guerra in Ucraina sono stato in costante contatto con mister Dee gli altrini dello Shakhtar Donetsk per rassicurarli e coordinare la loro evacuazione. Un'operazione complessa che non si sarebbe potuta realizzare senza il supporto fondamentale della Uefa, nella persona del suo presidente Alexander Ceferin, che in queste ore si è speso incondizionatamente per garantire sicurezza ai componenti della famiglia calcistica ...

