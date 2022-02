Ucraina: da Cdm via libera a dl su invio mezzi e aiuti a Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il viaal decreto legge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di

Advertising

ilfoglio_it : Domani Mario Draghi convoca il Cdm per offrire materiale bellico all'Ucraina. Ma Salvini dice già di no: 'Non è que… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Consiglio dei Ministri si riunirà nel pomeriggio per adottare nuove disposizioni relative alla crisi u… - repubblica : Armi all'Ucraina, si' unanime del cdm al nuovo decreto. Salvini si 'allinea' - TV7Benevento : Ucraina: Patuanelli in Cdm, 'accelerare su rinnovabili, ora Recovery plan su energia' - - MercPat : RT @valy_s: Il CDM ha votato UNANIME per l’invio di aiuti anche MILITARI , all’ #Ucraina (mentre dall’ONU si chiede la fine immediata di og… -