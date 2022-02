Ucraina: da Cdm ok cessione mezzi, materiali e equipaggiamenti militari a Kiev (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in Ucraina. Sul fronte della difesa, "il provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina". La conferma arriva da Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti in relazione agli sviluppi della crisi in. Sul fronte della difesa, "il provvedimento prevede un intervento per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso ladiedalle autorità governative dell'". La conferma arriva da Palazzo Chigi.

