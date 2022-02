Ucraina, cosa succede se chiede l’adesione all’Unione europea (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, se Zelensky chiederà formalmente all’Unione europea di accoglierla nelle sue file, scatterà la procedura prevista dal trattato Ue, che non è immediata e che passa per un parere del Consiglio, che richiede l’unanimità dei 27. La procedura, delineata dall’articolo 49, prevede che il Parlamento Europeo e i Parlamenti nazionali siano “informati” della domanda di adesione dello Stato terzo. Lo Stato richiedente, quindi, “trasmette la sua domanda al Consiglio”, quindi alla presidenza francese, Consiglio “che si pronuncia all’unanimità”, cosa che spetta al Consiglio Affari Generali, “previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento Europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, se Zelenskyrà formalmentedi accoglierla nelle sue file, scatterà la procedura prevista dal trattato Ue, che non è immediata e che passa per un parere del Consiglio, che ril’unanimità dei 27. La procedura, delineata dall’articolo 49, prevede che il Parlamento Europeo e i Parlamenti nazionali siano “informati” della domanda di adesione dello Stato terzo. Lo Stato rinte, quindi, “trasmette la sua domanda al Consiglio”, quindi alla presidenza francese, Consiglio “che si pronuncia all’unanimità”,che spetta al Consiglio Affari Generali, “previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento Europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene ...

