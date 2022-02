Ucraina, Borrell: "Le sanzioni hanno un prezzo, Ue avra' delle conseguenze" (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Bisogna guardare in faccia questa realta' con determinazione e realismo. Stiamo girando una pagina nella storia dell'integrazione europea e anche nella storia dell'Europa post - bellica" ha riferito ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Bisogna guardare in faccia questa realta' con determinazione e realismo. Stiamo girando una pagina nella storia dell'integrazione europea e anche nella storia dell'Europa post - bellica" ha riferito ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'adesione dell'Ucraina all'Ue nell'immediato 'non è in agenda'. Così l'Alto rappresentante per la politi… - Agenzia_Ansa : Borrell: 'Adesione all'Ue dell'Ucraina per ora non è in agenda' #ANSA - SkyTG24 : “È un momento spartiacque”, ha detto la presidente della Commissione europea in un punto stampa con l'Alto rapprese… - K78Mike : #Borrell: l'adesione dell'#Ucraina all'#Ue non è all'ordine del giorno 'Oggi questo non è all'ordine del giorno, cr… - Violea12 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Zelensky firma la richiesta di adesione all'Ue | Borrell: 'Richiede anni' #CRISIUCRAINA -