Ucraina, Bolsonaro: il Brasile resterà neutrale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Brasile "rimarrà nella neutralità" e non "si schiererà" in merito all'invasione russa dell'Ucraina, ha affermato il presidente Jair Bolsonaro. "Aiuteremo secondo le nostre possibilità nella ricerca ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il"rimarrà nella neutralità" e non "si schiererà" in merito all'invasione russa dell', ha affermato il presidente Jair. "Aiuteremo secondo le nostre possibilità nella ricerca ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Brasile 'rimarrà nella neutralità' e non 'si schiererà' in merito all'invasione russa dell'Ucraina, ha affermato… - SperanzaNada : - Daniele_Manca : Bolsonaro, presidente del Brasile, non ha criticato Putin per l’invasione in Ucraina. #aggiornamenti su @Corriere - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Il Brasile 'rimarrà nella neutralità' e non 'si schiererà' in merito all'invasione russa dell'Ucraina, ha affermato il pr… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Il Brasile 'rimarrà nella neutralità' e non 'si schiererà' in merito all'invasione russa dell'Ucraina, ha affermato il pr… -