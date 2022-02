Ucraina: Bologna pronta ad accogliere 200 profughi nei Cas (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 200 i posti immediatamente disponibili nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) del bolognese per accogliere i profughi ucraini. E' quanto emerge al termine della riunione che si è tenuta in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 200 i posti immediatamente disponibili nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) del bolognese perucraini. E' quanto emerge al termine della riunione che si è tenuta in ...

Advertising

Tg3web : Un concerto molto emozionante quello di ieri sera diretto da Oksana Lyniv all'Auditorium Manzoni a Bologna. 'Per so… - AlexBazzaro : Chiedo alle virostar, quanti contagi e quanti morti dopo la piazza per la pace di ieri sera a Bologna? #Ucraina - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - ioespatrio22 : RT @Ansa_ER: Ucraina: Bologna pronta ad accogliere 200 profughi nei Cas. L'incontro in prefettura sulla gestione degli arrivi #ANSA https:/… - Ansa_ER : Ucraina: Bologna pronta ad accogliere 200 profughi nei Cas. L'incontro in prefettura sulla gestione degli arrivi… -