(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo dato disponibilità sia al presidente della Federche all'ambasciatore ucraino a Roma per l'utilizzo deldi. Mi auguro che il problema sia solo quello di permettere aglidi fare attività, ma ho paura che sia molto più grave. Bisogna prima pensare di salvare la vita a questo popolo che sta subendo un'invasione". Lo ha detto il presidente della FederPaoloa La politica nel pallone su Gr Parlamento. "Noi come mondo dello sport possiamo fare la nostra parte, abbiamo messo ale piscine che alcuni campioni ucraini già conoscono bene, ma temo che in questo momento moltisiano impegnati nel fronteggiare l'invasione e ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Barelli, 'centro federale nuoto di Ostia a disposizione degli atleti' - - f_barelli : RT @FilcaCisl: #Biella scende in piazza contro la guerra! Ad organizzare gli aiuti è Veronika Bodnaruk, da dodici anni in Italia, operatric… - TuffiBlog : RT @FINOfficial_: Il presidente Barelli: “Siamo pronti ad ospitare al centro federale di Ostia i nuotatori #ucraini che a causa della #guer… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Fin #PaoloBarelli Nuoto, Paolo Barelli: “Gli atleti ucraini? Il centro federale di Ostia sarà… - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Barelli

...le macerie lasciate da Forza Italia che ha bombardato il centrodestra come Putin con l'. ... Pensiamo a quello dell'attore Carlo Calenda guidato da Giacomoavvocato. Non riescono a mettere ...ATLETI A OSTIA Ieri il presidente della Federazione italiana nuoto, Paolo, ha incontrato l'ambasciatore d'a Roma, Yaroslav Melnyk, e ha messo a disposizione il centro federale di ...Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo dato disponibilità sia al presidente della Federnuoto ucraina che all'ambasciatore ucraino a Roma per l'utilizzo del centro federale di Ostia. Mi auguro che il pro ...La crisi in Ucraina ha gettato nello sconforto il mondo intero: dal tennis russo arrivano delle importanti dichiarazioni che ...