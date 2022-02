**Ucraina: Abramovich in Bielorussia per assistere a negoziati, su richiesta di Kiev** (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il miliardario Roman Abramovich su richiesta dell'Ucraina è in Bielorussia per assistere ai negoziati tra Mosca e Kiev. E' quanto apprende il Jerusalem Post secondo cui sarebbero stati gli ucraini a chiedere l'intermediazione del miliardario russo con cittadinanza israeliana. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il miliardario Romansudell'Ucraina è inperaitra Mosca e Kiev. E' quanto apprende il Jerusalem Post secondo cui sarebbero stati gli ucraini a chiedere l'intermediazione del miliardario russo con cittadinanza israeliana.

