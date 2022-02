Ucraina: a Roma raccolta a Santa Sofia, padre Yaroslav 'da cittadini generosità immensa' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "C'è un riscontro molto bello, siamo contentissimi. La gente ha risposto con generosità immensa, ed ora manderemo tutto al più presto in Ucraina". A dirlo all'Adnkronos è don Marco Yaroslav Semehen, rettore della Basilica Minore di Santa Sofia a Roma, punto di riferimento della comunità Ucraina della città, dove è in corso una grossa raccolta di viveri, materiali di prima necessità e medicinali che confluiscono lì da tutta la città per essere organizzati e smistati nel centro di raccolta, prima di essere inviati nelle varie città dell'Ucraina. "C'è una rete di volontari che si sta occupando di raccogliere il materiale", spiega padre Marco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos) - "C'è un riscontro molto bello, siamo contentissimi. La gente ha risposto con, ed ora manderemo tutto al più presto in". A dirlo all'Adnkronos è don MarcoSemehen, rettore della Basilica Minore di, punto di riferimento della comunitàdella città, dove è in corso una grossadi viveri, materiali di prima necessità e medicinali che confluiscono lì da tutta la città per essere organizzati e smistati nel centro di, prima di essere inviati nelle varie città dell'. "C'è una rete di volontari che si sta occupando di raccogliere il materiale", spiegaMarco ...

