Ucraina, '400 mercenari russi entrati nel Paese per uccidere Zelensky'. L'indiscrezione choc del Times (Di lunedì 28 febbraio 2022) La vita del presidente ucraino Volodomyr Zelensky è in pericolo . Oltre 400 mercenari russi del gruppo paramilitare Wagner sono entrati in Ucraina con la missione di assassinare il presidente Zelensky ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 febbraio 2022) La vita del presidente ucraino Volodomyrè in pericolo . Oltre 400del gruppo paramilitare Wagner sonoincon la missione di assassinare il presidente...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, il Times denuncia: 400 mercenari Wagner per uccidere Zelensky #wagner #volodymirzelensky #ucraina… - Adnkronos : Guerra #Ucraina, Times: da Putin 400 mercenari a Kiev per uccidere #Zelensky. #UkraineRussiaWar. - MediasetTgcom24 : Ucraina, a San Pietroburgo manifestazione contro la guerra | Proteste in 50 città russe: 1.400 arresti… - alessandradale0 : RT @mrcllznn: il quotidiano The Times ha detto che 400 mercenari del Gruppo Wagner, un’organizzazione paramilitare russa, sono giunti nella… - UmbertoFattori : RT @ultimenotizie: Ci sono circa 400 mercenari del Gruppo Wagner, arrivati dai Paesi africani in #Ucraina, che sono penetrati a #Kiev con l… -