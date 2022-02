Ucraina, 16 bambini uccisi nella guerra con la Russia: da Polina morta in auto ad Alisa uccisa dalle bombe. Il grido di dolore dei medici: «Mostrate questo a Putin» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Polina aveva solo 10 anni e l'anno prossimo avrebbe cominciato la prima media. Forse si sentiva già grande, tanto da aver ottenuto dai genitori il permesso di tingersi due ciocche di rosa,... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 febbraio 2022)aveva solo 10 anni e l'anno prossimo avrebbe cominciato la prima media. Forse si sentiva già grande, tanto da aver ottenuto dai genitori il permesso di tingersi due ciocche di rosa,...

Advertising

mannocchia : Guerra in Ucraina, quei bambini che preparano le Molotov - UNICEF_Italia : UNICEF @UNHCRItalia e @crocerossa uniscono le loro forze per assicurare cure mediche, acqua, coperte, rifugio e alt… - SimoPillon : In #Ucraina il colosso dell'#uteroinaffitto Biotex ha lanciato un video per invitare gli acquirenti a continuare i… - Mario44623861 : RT @Limbolimbo18: @LucioMalan @Mario44623861 Li avranno acquistati in #Ucraina dove vige da anni il mercato dei bambini. - Limbolimbo18 : @LucioMalan @Mario44623861 Li avranno acquistati in #Ucraina dove vige da anni il mercato dei bambini. -