Ucciso cittadino israeliano, era in auto verso la Moldavia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un cittadino israeliano è rimasto Ucciso a colpi d'arma da fuoco in Ucraina, vicino Kiev, mentre cercava di raggiungere il confine con la Moldavia in un convoglio di auto. Lo ha confermato il ministero degli Esteri israeliano senza... Leggi su europa.today (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unè rimastoa colpi d'arma da fuoco in Ucraina, vicino Kiev, mentre cercava di raggiungere il confine con lain un convoglio di. Lo ha confermato il ministero degli Esterisenza...

putino : Un cittadino israeliano ucciso in Ucraina al confine con la Moldavia. - giuonippe : Ucciso un cittadino israeliano in Ucraina (fonte Rai news) adesso qualcuno dovrebbe seriamente iniziare a preoccuparsi.... #negoziati - Errorigiudiziar : Probabilità che un cittadino americano condannato per l'omicidio di un bianco ha di essere condannato a morte, risp… - pippokid : @KRISKSB @TormalinaB Palme non era un normale cittadino. E non fu ucciso per caso - Cerrezio_FC : @DavideHauner @voncolee @Gastone_derolla @davcarretta No. Perchè in quel caso l'assassino è in circolazione e ha ef… -