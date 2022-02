Uboldo | fermato autoraduno alle porte del Parco dei Mughetti

(Di lunedì 28 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono proseguiti i raduni abusivi di moto, ma anche di auto, a Cerro Maggiore, al confine con. L’ultimo è stato stroncato dai carabinieri: era un ritrovo di auto-tuning, ovvero di macchine modificate. Appreso del raduno, i militari dell’Arma sono andati sul posto, la via Kennedydeldei, cominciando a far ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uboldo fermato

Il Notiziario

Ancora problemi con l’autotrasporto per gli studenti di Uboldo che vanno alle scuole superiori di Legnano. Dopo le prime proteste, sembrava si Ancora problemi con l’autotrasporto per gli studenti di U ...Raffica di multe, a Uboldo e Origgio, per mancanza dell’assicurazione ... Un salasso per i conducenti, che quando sono stati fermati hanno accampato scuse del tipo: “Mi sono dimenticato di pagare”. Ci ...