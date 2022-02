Twitter contro Putin: i post dei media russi finanziati dal Cremlino marchiati con uno sticker arancione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Etichette arancioni, con avvisi chiari per tutti gli utenti. Twitter ha deciso di aggiungere un altro tassello alla sua strategia per la copertura social dell’invasione della russia in Ucraina. Il social network comincerà ad applicare un’etichetta a tutti i tweet che rimandano ai media russi finanziati direttamente dal Cremlino. L’obiettivo è quello di limitare la circolazione di notizie false, visto che da quando è cominciata l’invasione in Ucraina si sono registrati circa 45 mila tweet al giorno che pubblicavano contenuti provenienti da media vicini al Cremlino. L’etichetta è simile a quella che già compare per identificare la disinformazione legata al Covid-19 e verrà applicata su tutti i link provenienti dalle testate identificate dal social ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Etichette arancioni, con avvisi chiari per tutti gli utenti.ha deciso di aggiungere un altro tassello alla sua strategia per la copertura social dell’invasione dellaa in Ucraina. Il social network comincerà ad applicare un’etichetta a tutti i tweet che rimandano aidirettamente dal. L’obiettivo è quello di limitare la circolazione di notizie false, visto che da quando è cominciata l’invasione in Ucraina si sono registrati circa 45 mila tweet al giorno che pubblicavano contenuti provenienti davicini al. L’etichetta è simile a quella che già compare per identificare la disinformazione legata al Covid-19 e verrà applicata su tutti i link provenienti dalle testate identificate dal social ...

