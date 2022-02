Tutto pronto al confine Ucraina-Bielorussia per i negoziati. L’esercito russo ai cittadini di Kiev: «Potete lasciare la città» (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo un colloquio con Boris Johnson. Oggi è in programma l’inizio dei colloqui alla frontiera tra Bielorussia e Ucraina, ma le sirene d’allarme tornano a suonare in diverse città ucraine. I negoziati dovrebbero iniziare alle ore 12 (ora di Mosca, ore 10 italiane). Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E i media scrivono che la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo un colloquio con Boris Johnson. Oggi è in programma l’inizio dei colloqui alla frontiera tra, ma le sirene d’allarme tornano a suonare in diverseucraine. Idovrebbero iniziare alle ore 12 (ora di Mosca, ore 10 italiane). Intanto l’ambasciata Usa esorta iamericani ail paese. E i media scrivono che laè pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella ...

Advertising

WittyTV : Tutto è pronto per la ventunesima puntata e manca sempre meno all'ingresso dei cantanti e dei ballerini in studio!… - peppeprovenzano : E stamattina tutto pronto qui, a Santi Apostoli, per dire NO la guerra in #Ucraina, per condannare la sciagurata ag… - LaStampa : «In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell'arrivo delle delegazioni». L… - Rojas3299 : RT @paolomadron: Bisogna mettere #Putin nelle condizioni di uscirne. Non farne un animale braccato e pronto a tutto, persino a minacciare i… - lavocedialba : Gambe in spalla! A Bra è tutto pronto per la 9 Miglia, memorial ‘Natale Germanetti’ -