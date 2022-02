Tutti a cena da Macron, tranne Draghi. Così in Europa snobbano l’Italia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Se volessimo parafrasare Mao, potremmo dire che la diplomazia non è un pranzo di gala. Le cene però sono un classico da vecchie intese, portano consiglio, pullulano di consiglieri e dettano consigli. Si discute in tutta calma, riflettendo sul da farsi tra un calice di Dom Perignon e uno sguardo complice di chi sa di poter incidere, o almeno di poterci provare, a incidere. Così stasera il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, andranno a cena dal presidente francese Emmanuel Macron. Parleranno di Ucraina ça va sans dire e, udite udite, di “sovranità europea“. E’ quanto reso noto dall’Eliseo, con enfasi implicita. Dopotutto Macron ormai da diverse settimane prova a ritagliarsi il ruolo di leader di un’Europa frastagliata e frastornata, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Se volessimo parafrasare Mao, potremmo dire che la diplomazia non è un pranzo di gala. Le cene però sono un classico da vecchie intese, portano consiglio, pullulano di consiglieri e dettano consigli. Si discute in tutta calma, riflettendo sul da farsi tra un calice di Dom Perignon e uno sguardo complice di chi sa di poter incidere, o almeno di poterci provare, a incidere.stasera il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, andranno adal presidente francese Emmanuel. Parleranno di Ucraina ça va sans dire e, udite udite, di “sovranità europea“. E’ quanto reso noto dall’Eliseo, con enfasi implicita. Dopotuttoormai da diverse settimane prova a ritagliarsi il ruolo di leader di un’frastagliata e frastornata, ...

