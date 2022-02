"Tuo figlio...". Sarsina, il dramma della badante ucraina: collassata in piazza dopo la telefonata (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il dramma della guerra in ucraina travolge anche l'Italia, con migliaia di donne e uomini ucraini che assistono impotenti alla distruzione del loro Paese. I più temerari hanno deciso di tornare immediatamente in patria per imbracciare un kalashnikov e combattere gli invasori russi, in prima persona. Chi non può resta qua, con il cuore gonfio di disperazione. Una storiai straziante arriva dall'Emilia Romagna, come riferisce il quotidiano locale Resto del Carlino: una donna ucraina ha ricevuto una telefonata mentre sabato mattina attraversava la piazza di Sarsina (in provincia di Forli'-Cesena) per andare a fare colazione: la signora, badante in pensione, ha saputo così che il suo figlio più giovane in patria era morto. Sotto choc, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilguerra intravolge anche l'Italia, con migliaia di donne e uomini ucraini che assistono impotenti alla distruzione del loro Paese. I più temerari hanno deciso di tornare immediatamente in patria per imbracciare un kalashnikov e combattere gli invasori russi, in prima persona. Chi non può resta qua, con il cuore gonfio di disperazione. Una storiai straziante arriva dall'Emilia Romagna, come riferisce il quotidiano locale Resto del Carlino: una donnaha ricevuto unamentre sabato mattina attraversava ladi(in provincia di Forli'-Cesena) per andare a fare colazione: la signora,in pensione, ha saputo così che il suopiù giovane in patria era morto. Sotto choc, la ...

