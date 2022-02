Trussardi e Hunziker, Michelle si regala la prima vacanza da sogno come single (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un momento molto difficile e doloroso della sua vita, ma anche le ultime settimane particolarmente impegnative che l’hanno vista trionfare in televisione con Michelle Impossible, l’one woman show che sognava di portare sullo schermo da tantissimi anni. Ora per Michelle Hunziker è arrivato il momento da dedicare al riposo e al relax insieme alle sue figlie piccole e le amiche. La showgirl infatti è volata alle Maldive con le piccole Celeste e Sole, con la sua manager e le amiche, come emerge dalle storie che ha pubblicato su Instagram. Michelle Hunziker, la vacanza da sogno Spiagge, mare e libertà. Michelle Hunziker si è presa un po’ di tempo per staccare e per concedersi una vacanza da ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un momento molto difficile e doloroso della sua vita, ma anche le ultime settimane particolarmente impegnative che l’hanno vista trionfare in televisione conImpossible, l’one woman show che sognava di portare sullo schermo da tantissimi anni. Ora perè arrivato il momento da dedicare al riposo e al relax insieme alle sue figlie piccole e le amiche. La showgirl infatti è volata alle Maldive con le piccole Celeste e Sole, con la sua manager e le amiche,emerge dalle storie che ha pubblicato su Instagram., ladaSpiagge, mare e libertà.si è presa un po’ di tempo per staccare e per concedersi unada ...

