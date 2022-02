Trenitalia | Pellegrino | “A breve sarà ripristinata la fermata Sassano–Teggiano”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “AlaSassano – Teggiano, in provincia di Salerno. Grazie agli opportuni interventi tecnici e amministrativi diinsieme al Comune di Sala Consilina, il servizio sostitutivo diCampania, sospeso temporaneamente, riprenderà a funzionare“. A darne notizia è Tommaso, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania che ha interagito con i vertici regionali di, ai quali ha esposto le criticità create alle comunità locali, private di un servizio essenziale. “Ringrazio il direttore regionale diMario Cuoco (rpt, Cuoco), che tempestivamente si è attivato per risolvere i disagi creati agli utenti. Il ...