Tremonti sfotte i “grandi” dell’Occidente che pensano al gender

(Di lunedì 28 febbraio 2022) 00:00 Guerra Russia-Ucraina, arriva la minaccia nucleare mentre Putin pare si stia arrabbiando con i suoi generali. 06:00 Da una parte c’è la resistenza ucraina, dall’altra l’Europa con Ursula von der Leyen… 07:30 Un gigantesco Giuliodella Terra, ha più di qualche buona ragione. 11:45 Per Roberto Saviano è tutta colpa della mafia. 12:14 Mosca-Kiev, i negoziati di oggi serviranno a poco… 15:15 Sanzioni Russia, la mossa dell’Europa di chiudere lo spazio aereo ai russi. 16:00 Il gran casino del gas, per Libero ne abbiamo triplicato le importazioni. 17:20 Parola ai commensali, grazie per tutte le vostre donazioni! L'articolo proviene da Nicola Porro.