Trattativa Russia-Ucraina, terminato l’incontro. Putin detta le condizioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) per porre fine alla guerra in Ucraina Sarebbe appena terminata la Trattativa tra le delegazioni russa e Ucraina a Gomel, ma per ora nulla è trapelato sui contenuti dei colloqui. Tuttavia, sono stati resi noti i contenuti di una telefonata intercorsa tra Putin e il presidente francese Macron. Secondo quanto emerso, Putin si è impegnato a «sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni» per oggi. A dirlo è un comunicato ufficiale della Presidenza della Repubblica Francese, in cui viene spiegato che Macron ha «reiterato la richiesta della Comunità internazionale di fermare l’offensiva russa contro l’Ucraina, e ha riaffermato la necessità di mettere in campo un cessate il fuoco immediato. In occasione dell’inizio dei negoziati tra la delegazione russa e quella ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) per porre fine alla guerra inSarebbe appena terminata latra le delegazioni russa ea Gomel, ma per ora nulla è trapelato sui contenuti dei colloqui. Tuttavia, sono stati resi noti i contenuti di una telefonata intercorsa trae il presidente francese Macron. Secondo quanto emerso,si è impegnato a «sospendere tutti gli attacchi contro i civili e le abitazioni» per oggi. A dirlo è un comunicato ufficiale della Presidenza della Repubblica Francese, in cui viene spiegato che Macron ha «reiterato la richiesta della Comunità internazionale di fermare l’offensiva russa contro l’, e ha riaffermato la necessità di mettere in campo un cessate il fuoco immediato. In occasione dell’inizio dei negoziati tra la delegazione russa e quella ...

