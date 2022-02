Tramvia Firenze, ricorso Tar: Forza Italia chiede prelievo urgente ma Comune intende iniziare subito lavori (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'assessore Giorgetti afferma che Il progetto della variante al centro, fatta eccezione delle modifiche, è stato approvato come opera pubblica con l'assoggettabilità ambientale, e non è oggetto di alcun ricorso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'assessore Giorgetti afferma che Il progetto della variante al centro, fatta eccezione delle modifiche, è stato approvato come opera pubblica con l'assoggettabilità ambientale, e non è oggetto di alcunL'articolo proviene daPost.

ferpress : #Firenze: #Razzanelli (FI), partiti i lavori della #tramvia anche con due ricorsi pendenti - - infoitinterno : Sciopero trasporti il 25/2, possibili disagi tramvia Firenze - infoitinterno : Draghi, gli impegni del premier per Firenze: tramvia, Franchi e vincoli per le rinnovabili - corrierefirenze : «Chiesti altri 55 milioni per il Franchi, l’8 via ai lavori del tram» - corrierefirenze : «Il tracciato si biforcherà per arrivare all’Università» -