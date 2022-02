Traffico Roma del 28-02-2022 ore 18:00 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e La Romanina altre cose in carreggiata interna tra la miscela Salaria e a seguire tre le uscite Nomentana e La Rustica in con una mente in uscita dalla città poi sultant Urbano della A24 tra la tangenziale Tor Cervara Verso il raccordo anulare auto in fila sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni ma si sta in coda anche sulla carreggiata opposta tra la Nomentana e la via Salaria la polizia locale segnala diversi incidenti tra questi anche ieri maggiori disagi quello in via Guido Reni all’altezza di via Piero della Francesca in via Flavio Stilicone e in questo caso la strada è stata chiusa via Ponzio cominio a via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con ilauto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la via del mare e Lanina altre cose in carreggiata interna tra la miscela Salaria e a seguire tre le uscite Nomentana e La Rustica in con una mente in uscita dalla città poi sultant Urbano della A24 tra la tangenziale Tor Cervara Verso il raccordo anulare auto in fila sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni ma si sta in coda anche sulla carreggiata opposta tra la Nomentana e la via Salaria la polizia locale segnala diversi incidenti tra questi anche ieri maggiori disagi quello in via Guido Reni all’altezza di via Piero della Francesca in via Flavio Stilicone e in questo caso la strada è stata chiusa via Ponzio cominio a via ...

