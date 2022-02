Toscana Covid: 25 morti (età media di 82,3 anni), oggi 28 febbraio, 2.084 nuovi casi, (Di lunedì 28 febbraio 2022) Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 14 a Firenze, 1 a Prato, 6 a Pistoia, 3 a Pisa, 1 a Siena. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 febbraio 2022) Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 14 a Firenze, 1 a Prato, 6 a Pistoia, 3 a Pisa, 1 a Siena. L'articolo proviene da Firenze Post.

TgrRaiToscana : In Toscana è arrivato il nuovo vaccino della Novavax. E' destinato a chi non si è ancora vaccinato. Nella nostra re… - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 febbraio: (Adnkronos) - Numeri Covid - regione per r… - SLN_Magazine : Covid oggi Toscana, 2.084 contagi: bollettino 27 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 febbraio: (Adnkronos) - Numeri Covid - regione… - SIENANEWS : A partire da domani, martedì 1 marzo, all’Azienda ospedaliero universitaria senese prenderà il via la somministrazi… -