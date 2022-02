Torta 7 vasetti alle mele | senza bilancia e senza burro Ricetta veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 28 febbraio 2022)veloce e gustosa:Se la nostrada cucina non è disponibile e vogliamo creare un dolce niente paura: ho la soluzione giusta per voi! Il dolce perfetto da creare in questi casi è la. Questo particolare tipo di, oltre ad essere sofficissima, non richiede lacome dosatore degli ingredienti ma basta solo un vasetto di yogurt. Solitamente un vasetto di yogurt può contenere 125 grammi di prodotto quindi pesare gli ingredienti risulterà estremamente facile e veloce. Oltre a questo la...