Torino, scatta l'allarme Milinkovic-Savic: ora Juric pensa di sostituirlo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche contro il Cagliari, il portiere del Torino Milinkovic-Savic non è stato esente da colpe. Ora Juric pensa di sostituirlo Dopo gli errori degli ultimi mesi, anche contro il Cagliari il portiere granata Vanja Milinkovic-Savic ci ha messo del suo nel gol del 2-1 dei sardi. Un'incertezza decisiva che è costata al Torino la partita. E adesso, come riportato da Tuttosport, Juric pensa di panchinare il portiere dopo averlo difeso a spada tratta nell'ultimo periodo. Berisha è stato messo in preallarme, pronto a scattare al momento giusto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

