Torino, Milinkovic-Savic è un caso: per il futuro si valuta un nuovo portiere (Di lunedì 28 febbraio 2022) I vari errori commessi da Vanja Milinkovic-Savic nelle ultime giornate e le prestazioni non all'altezza stanno facendo sorgere qualche dubbio... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) I vari errori commessi da Vanjanelle ultime giornate e le prestazioni non all'altezza stanno facendo sorgere qualche dubbio...

