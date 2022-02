Tommasi | Io sindaco di Verona? Sarà il mio secondo scudetto Il calcio blocchi la Russia

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ragionare con Damianovuol dire spaziare dagli spogliatoi della Roma alla corsa perfino all’invasione russa in Ucraina. Tutto in perfetta naturalezza. È l’atteggiamento, il filo conduttore. L’impegno. “Sono stato il primo calciatore a fare obiezione di coscienza alla leva militare. Mica semplice: all’epoca le caserme tutelavano le necessità degli atleti professionisti, il servizio civile no. Ma il mio caso ha aperto la strada”. E adesso, che la guerra è tornata in Europa? “Mai avrei immaginato una situazione simile. Davo per scontato, almeno in certe zone di mondo, che la risoluzione delle controversie politiche nel terzo millennio passasse per altre vie”. Invece armi. Sanzioni. “Ac’è un grande comparto aeromeccanico che sta già accusando quel che succede in Ucraina. Serve un coordinamento nazionale per ...