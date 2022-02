Tiziano Ferro è diventato papà | «Vi presentiamo Margherita e Andres»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Un annuncio che i fan non si aspettavano:. Il cantante di Latina e il marito Victor Allen hanno accolto in famiglia due bellissimi bambini,, di 9 e 4 mesi. A rivelarlo è stato l'artista che, via Instagram, ha mostrato il primo scatto di famiglia.Lunedì 28 febbraio 2022ha annunciato ai fan di essere. I figli che il cantante di Latina e il marito Victor Allen hanno accolto in famiglia sono due, una femminuccia e un maschietto.ha 9 mesi, mentrene ha 4. Per rendere pubblica la bellissima ...

Lo scrive sui sociala corredo di una foto in bianco e nero in cui appare felice con suo marito Victor Allen, abbracciato ai due bambini. ''Per me e Victor l'esperienza da genitori ...Lo scrive sui social, postando una fotografia in bianco e nero in cui appare con Victor Allen, suo marito, e i due bambini. 'Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più ...Tiziano Ferro ha annunciato via social di essere diventato papà: il cantante lo ha svelato via social attraverso uno splendido scatto in bianco e nero ..."Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione".