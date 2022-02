Tiziano Ferro è diventato papà di Margherita e Andres | Sono l' uomo più felice del mondo

Advertising

fanpage : Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati padri di due bambini: Margherita e Andres. 'Sono diventato papà, e… - chetempochefa : “Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due mer… - enpaonlus : Buon compleanno Tiziano Ferro! @TizianoFerro @Elisa27071981 - itsbakubro : MI SVEGLIO E SCOPRO CHE TIZIANO FERRO È DIVENTATO PAPÀ IO AUGURO A LUI E VICTOR TUTTO L’AMORE DI QUESTO MONDO ?????????????????? - _acciohappiness : RT @xlemondrop: Non io piangendo per Tiziano Ferro che è diventato papà -

Splendida notizia in casa: il noto artista italiano e suo marito Victor sono diventati papà di due splendidi bambini. Si chiamano Margherita e Andres e l'annuncio è stato dato dallo stesso cantante laziale ...Leggi Ancheadotta un altro cane: 'Benvenuto Gianni' Leggi Ancheannuncia l'uscita del nuovo album 'Il mondo è nostro': 'Prendiamoci il 2022!' 'Per me e Victor l'esperienza da genitori ...Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati padri di due bambini: Margherita e Andres. L’annuncio è stato dato, nella mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio, via Instagram dallo stesso cantante: ...Il cantante è diventato papà di due splendidi bambini, Margherita e Andres e li ha presentati ai fan sui social con una foto dolcissima. Tiziano Ferro sta vivendo una delle gioie più intense per la ...