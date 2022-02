Tiziano Ferro diventa papà: Margherita e Andres sono i figli del cantante di Latina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tiziano Ferro è diventato papà. Ad annunciare la bella notizia è proprio il cantante, attraverso un post su Instagram, dove si vede, con un gran sorriso, abbracciare due neonati, Margherita e Andres. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo”, ha scritto Tiziano. Poi l’annuncio. “sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Leggi anche: È morto Jake, l’amato cane di Tiziano Ferro: ‘Salutaci Beau’ Dietro al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022)to. Ad annunciare la bella notizia è proprio il, attraverso un post su Instagram, dove si vede, con un gran sorriso, abbracciare due neonati,. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo”, ha scritto. Poi l’annuncio. “to, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi., la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Leggi anche: È morto Jake, l’amato cane di: ‘Salutaci Beau’ Dietro al ...

chetempochefa : “Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due mer… - fanpage : Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati padri di due bambini: Margherita e Andres. 'Sono diventato papà, e… - RadioItalia : Tiziano Ferro è diventato papà! Che notizia meravigliosa! ??? @TizianoFerro - tittimiyy : RT @xlemondrop: Non io piangendo per Tiziano Ferro che è diventato papà - gira_marco : Quasi quasi compro anche io un bambino come Tiziano Ferro... ah no, sono povero. Niente da fare ?? -