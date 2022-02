Tiziano Ferro diventa papà di due bimbi | ecco Margherita e Andrés La foto su Instagram

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 28 febbraio 2022)di due bambini e lo annuncia con un post su. Il cantautore pontino e suo marito Victor Allen hanno infatti adottato prima una bambina che oggi ha nove mesi,, e poi un bambino di quattro,. «e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra.Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza die di Andres» – scrivenel post, in cui ha in braccio i due piccoli e sorride, ...