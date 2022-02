Tiziano Ferro, chi è il marito Victor Allen: “Siamo diventati papà” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tiziano Ferro è diventato papà. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Lo racconta in un dolcissimo post sul suo account Instagram svelando anche i nomi dei figli, una bimba di nove mesi, Margherita, e il piccolo Andres, di quattro. Nella foto, in bianco e nero, già icona di un ritratto familiare indelebile, il cantante e il marito Victor Allen abbracciano i due bambini sorridendo, in un momento di estrema felicità per la coppia. ”Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022)è diventato. “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Lo racconta in un dolcissimo post sul suo account Instagram svelando anche i nomi dei figli, una bimba di nove mesi, Margherita, e il piccolo Andres, di quattro. Nella foto, in bianco e nero, già icona di un ritratto familiare indelebile, il cantante e ilabbracciano i due bambini sorridendo, in un momento di estrema felicità per la coppia. ”Per me el’esperienza da genitori rappresenta il più ...

