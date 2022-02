Tiziano Ferro annuncia | “Sono diventato papà Voglio presentarvi queste due meraviglie” La foto di famiglia con i due bimbi

(Di lunedì 28 febbraio 2022) “”. Adrlo su Instagram alle 8.30 italiane di oggi 28 febbraio è stato. Il noto cantautore – che vive a Los Angeles con il marito Victor Allen – ha poi raccontato: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo.duedi 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. In seguito ha spiegato: “Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità ...

chetempochefa : "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due mer… - fanpage : Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati padri di due bambini: Margherita e Andres. 'Sono diventato papà, e… - LaStampa : Tiziano Ferro è diventato papà: "Sono l'uomo più felice del mondo"

annuncia tramite Instagram di essere diventato, insieme con il marito Victor Allen , padre di due bambini. 'Il più alto degli onori, il più significativo degli oneri', ha scritto il ...è felice come non mai, è diventato padre di due dolcissimi bambini di 9 e 4 mesi. Il cantante lo rivela sul social con una tenerissima foto e svela anche i nomi dei figli. L'artista ...Insieme al marito Victor il noto cantante è diventato papà di due splendidi bambini, rispettivamente un maschietto e una femminuccia, Margherita e Andres. "Ci prenderemo cura di voi", l'annuncio quest ...Il cantante e il marito Victor Allen svelano con una tenero scatto di famiglia la loro felicità ‘Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima…’ Tiziano Ferro è felice come non ma ...