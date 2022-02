Tiro con l’arco | Campionati Italiani Indoor 2022 | Morello e Andreoli si aggiudicano i titoli individuali | buoni segnali dai giovani

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si sono conclusi nella giornata di ieri alla Fiera di Rimini idicon, ultimo atto della stagione al coperto per molti arcieri azzurri prima di concentrarsi esclusivamente sulla distanza olimpica all’aperto (la Coppa del Mondo comincia dal 18 al 24 aprile in Turchia). In campo maschile Marcosi è confermato campione italianodi ricurvo per il secondo anno consecutivo, sconfiggendo in finale allo shoot-off (10-7) il veterano Michele Frangilli al termine di un incontro molto equilibrato. Medaglia di bronzo per Yuri Belli, che ha regolato per 6-4 Massimiliano Mandia nello spareggio per il terzo posto. Eliminati ai quarti di finale i due elementi della Nazionale Olimpica, Mauro Nespoli e Federico ...