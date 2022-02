Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: nella carabina 10m italiane lontane dalla qualificazione, Ceccarello però risponde presente (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso della prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Il Cairo, il programma di gara va avanti senza sosta. Dopo la gara riservata agli uomini, sulle linee di Tiro egiziane è stata la volta delle qualificazioni femminili del contest di carabina ad aria compressa dai 10m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A strappare il pass per le semifinali sono state rispettivamente: la francese Oceanne Muller (631,2), la russa Anastasiia Galashia (630,8), la rappresentante di Taipei Ying-Shin Lin (630,8), le serbe Andrea Arsovic (630,7) e Teodora Vukojevic (629,8), la statunitense Alison Marie Weisz (630,0), la norvegese Jenny Stene (629,6) e infine l’ungherese Eszeter Meszaors (629,4). Non ci sono dunque ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel corso della prima tappa delladeldi, in corso di svolgimento a Il, il programma di gara va avanti senza sosta. Dopo la gara riservata agli uomini, sulle linee diegiziane è stata la volta delle qualificazioni femminili del contest diad aria compressa dai 10m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. A strappare il pass per le semifinali sono state rispettivamente: la francese Oceanne Muller (631,2), la russa Anastasiia Galashia (630,8), la rappresentante di Taipei Ying-Shin Lin (630,8), le serbe Andrea Arsovic (630,7) e Teodora Vukojevic (629,8), la statunitense Alison Marie Weisz (630,0), la norvegese Jenny Stene (629,6) e infine l’ungherese Eszeter Meszaors (629,4). Non ci sono dunque ...

Advertising

avvelenato1970 : RT @de_pinot: Ricordate Zoff che in Italia-Brasile 3-2, dopo la sua celebre parata, si alza come una furia facendo segno all'arbitro 'No, n… - de_pinot : Ricordate Zoff che in Italia-Brasile 3-2, dopo la sua celebre parata, si alza come una furia facendo segno all'arbi… - pistoiasport : Tiro a segno, ottimi risultati di squadra alla prima gara federale Cis - CastigamattU : RT @negromanten1: Su tutti tg è il momento delle lacrime. Tutti i profughi giunti in Europa provati dalla paura ingiustificata dei russi, c… - crochets_monia : #Salvini 'No fornitura di armi letali'. Ho cercato ed effettivamente il Felpino ha ragione: all' #Ucraina si potre… -