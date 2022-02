The Gilded Age su Sky Serie dal 21 marzo, il trailer italiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) The Gilded Age, rinnovata la nuova Serie di Julian Fellowes che debutterà a marzo su Sky, il trailer italiano Dalle verdissime campagne inglesi al mattone della città americana. Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey, per il suo prossimo progetto televisivo si sposta negli Stati Uniti, a New York, e su HBO con The Gilded Age. La Serie, composta da 9 episodi ha debuttato il 24 gennaio 2022 su HBO (e HBO Max) e a marzo arriva su Sky e NOW in Italia. Dopo sole tre puntate è stata rinnovata per una seconda stagione. Creata, scritta e prodotta da Julian Fellowes, The Gilded Age racconta appunto la Gilded Age americana del 1885, un periodo di cambiamenti economici, di grandi opportunità, ma anche un periodo ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 febbraio 2022) TheAge, rinnovata la nuovadi Julian Fellowes che debutterà asu Sky, ilDalle verdissime campagne inglesi al mattone della città americana. Julian Fellowes, creatore di Downton Abbey, per il suo prossimo progetto televisivo si sposta negli Stati Uniti, a New York, e su HBO con TheAge. La, composta da 9 episodi ha debuttato il 24 gennaio 2022 su HBO (e HBO Max) e aarriva su Sky e NOW in Italia. Dopo sole tre puntate è stata rinnovata per una seconda stagione. Creata, scritta e prodotta da Julian Fellowes, TheAge racconta appunto laAge americana del 1885, un periodo di cambiamenti economici, di grandi opportunità, ma anche un periodo ...

