"Terrificante, ingiustificato". Ucraina, il dramma del pallavolista Zaytsev: "Sento mio padre e..." | Video (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Quello che stanno vivendo i nostri fratelli in Ucraina è Terrificante e ingiustificato. Sono addolorato, non è questa la Russia che conosco io". Questo il pensiero del pallavolista Ivan Zaytsev, italiano di origini russe da parte di entrambi i genitori. "Sento mio padre molte volte al giorno e sta bene. E ha poco meno di 100 chilometri dal fronte, ma riesco a sentirlo e sono comunque fiducioso che il conflitto si risolva presto". Queste le sue parole, ospite di Otto e Mezzo il talk di Lilli Gruber in onda su La7. "Ci sono tantissime persone che non vogliono questo conflitto nella terra che mi ha dato il cognome che porto. Sono con loro che hanno il coraggio di protestare, con tutto il popolo ucraino che sta scappando e con coloro che stanno resistendo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) "Quello che stanno vivendo i nostri fratelli in. Sono addolorato, non è questa la Russia che conosco io". Questo il pensiero delIvan, italiano di origini russe da parte di entrambi i genitori. "miomolte volte al giorno e sta bene. E ha poco meno di 100 chilometri dal fronte, ma riesco a sentirlo e sono comunque fiducioso che il conflitto si risolva presto". Queste le sue parole, ospite di Otto e Mezzo il talk di Lilli Gruber in onda su La7. "Ci sono tantissime persone che non vogliono questo conflitto nella terra che mi ha dato il cognome che porto. Sono con loro che hanno il coraggio di protestare, con tutto il popolo ucraino che sta scappando e con coloro che stanno resistendo per ...

